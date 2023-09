Company of Heroes Collection: Release-Datum bekannt

Die entscheidende Schlacht rückt näher und "Company of Heroes Collection" trifft die letzten Vorbereitungen für die Veröffentlichung auf der Nintendo Switch am Donnerstag, den 12. Oktober.

Die von Feral Interactive für die Nintendo Switch entwickelte "Company of Heroes Collection" enthält den kompletten Echtzeit-Strategie-Klassiker des Zweiten Weltkriegs und die beiden epischen Erweiterungen "Opposing Fronts" und "Tales of Valor" in einem kampferprobten Paket.

Ihr führt amerikanische, britische, Panzer-Elite- und Wehrmachtstruppen durch entscheidende Kampagnen und meistern schnelle Kämpfe und truppenbasierte Taktiken mit einem völlig neuen, speziell für Nintendo Switch entwickelten Steuerungskonzept.