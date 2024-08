Conan Exiles: Age of Heroes

"Conan Exiles", das Open World Survival Sandbox-Spiel von Funcom, läutet das "Age of Heroes" ein, die dritte Saison mit grossen, kostenlosen Inhaltsupdates. Im Oktober bringt die neue Saison mit Kapitel 1 zwei wichtige Features ins Spiel: eine brandneue Art an Spieler-Companions kann rekrutiert werden und die Spieler auf ihre Abenteurer begleiten. Ausserdem werden die Spielerbasen wie nie zuvor zum Leben erweckt, indem die Thralls – die Diener und Kämpfer der Spieler – realistisches Verhalten und Interaktionen bekommen.

Das erste Kapitel im "Age of Heroes" enthält die allerersten Companion-Charaktere: Freya, die Aesir-Kriegerin, und Liu Fei, den Khitan-Zauberer. Beide der vollständig synchronisierten Charaktere haben eine eigene Geschichte, in der die Spieler sie unterstützen. Auf diesen epischen Reisen werden die Fähigkeiten der Companions dadurch geformt, was sie erleben, sowie durch die Entscheidungen der Spieler. Weitere Companions folgen in späteren Kapiteln.

Das zweite grosse Feature aus Kapitel 1 sind lebendige Siedlungen. Thralls werden zu lebhaften Einwohnern der Spielerbasen, die ihr eigenes Leben führen, Emotionen ausdrücken und sogar Crafting-Station besetzen. Sie verhalten sich nicht nur wie echte Menschen, die Nahrung und Schlaf brauchen, sondern verteidigen sich auch, wenn ihr Zuhause in Gefahr ist. Wie bei jedem Update gibt es neben den neuen Features auch Bug Fixes und Verbesserungen der Spielqualität.

Das "Age of Heroes" bringt weitere Änderungen an Conan Exiles mit sich. Zwischen jedem Kapitel-Update gibt es kleinere Updates, die auf Events, QoL und Bug Fixes fokussiert sind. Ausserdem wurde der Battle Pass eingestellt, die Entwickler davon wurden über andere Teile des Spiels verteilt. Der Bazaar-Gegenstands-Shop bleibt erhalten.

"Age of Heroes" erscheint im Oktober auf PC, PlayStation 4, Xbox X|S und Xbox One.