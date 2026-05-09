Riesenupdate für Conan Exiles

Mit einem gewaltigen Technik-Upgrade meldet sich das Survival-Spiel Conan Exiles zurück. Entwickler Funcom hat die PC-Version des Titels offiziell auf die Unreal Engine 5 umgestellt und veröffentlicht mit „Conan Exiles Enhanced“ die bislang grösste Überarbeitung seit dem ursprünglichen Launch im Jahr 2018.

Das kostenlose Update bringt unter anderem Lumen-Beleuchtung, überarbeitete Charaktermodelle, verbesserte Animationen, neue Wetter- und Wassereffekte sowie eine modernisierte Benutzeroberfläche mit sich. Zusätzlich wurden die Karten „Exiled Lands“ und „Isle of Siptah“ miteinander verbunden, wodurch Spieler künftig mit demselben Charakter zwischen beiden Regionen wechseln können. Ebenfalls neu sind mehrere Charakter-Slots pro Account, ein optimiertes Crafting-System und erweiterter Modding-Support.

Besonders kurios: Für Gesprächsstoff sorgt erneut der berüchtigte „Endowment Slider“, mit dem sich bereits seit Jahren die Grösse männlicher Genitalien im Charaktereditor anpassen lässt. Laut Funcom erhält dieser mit dem Enhanced-Update ebenfalls eine Überarbeitung. Konkrete Details nennen die Entwickler zwar nicht, dennoch machte die Funktion bereits kurz nach Bekanntgabe des Updates erneut die Runde durch die Gaming-Community.

In der Community kommt das Technik-Upgrade bislang überwiegend positiv an. Viele Spieler loben vor allem die deutlich modernisierte Optik sowie die Performance-Verbesserungen. Gleichzeitig berichten einige Nutzer allerdings noch von Problemen mit Mods, Abstürzen oder Servern nach dem Umstieg auf Unreal Engine 5. Trotz dieser Kinderkrankheiten scheint das Update dem beinahe acht Jahre alten Survival-Spiel neuen Schwung zu verleihen.