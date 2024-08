Concord: So sorgt das Spiel für Barrierefreiheit

Während der Arbeiten an "Concord" war es Entwickler Firewalk Studios wichtig, dass so viele Spieler wie möglich in den Genuss des Spiels kommen. Daher gibt es eine Reihe von Features, die es auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen erlauben, als Freegunner durch die Galaxis zu reisen.

Im Folgenden eine Übersicht der Barrierefreiheitsoptionen, die für alle Spieler auf PS5 und PC verfügbar sein werden:

Charakteroptimierung

Manche Charaktere wie Lark und Jabali sind mit Fähigkeiten und Waffen designt, die Rücksicht auf Spieler nehmen, die sonst vielleicht auf motorische Barrieren treffen.

Angepasste Menü-Navigation

Steuerung

Invertierung der Y-/X-Achse.

Maus invertieren (nur auf PC).

Anpassung der Empfindlichkeit bei doppeltem Knopfdruck und des Sticks.

Eingabe

Voreinstellung für motorische Barrierefreiheit, bei der möglichst selten Tasten gedrückt gehalten werden.

Vollständig angepasste Tastenbelegung.

Gameplay

Das Kamerawackeln kann deaktiviert werden.

Waffenwippen-Intensität kann angepasst werden.

Die Orientierung der Minikarte lässt sich anpassen.

Die Dicke von Spieler- und Objektumrissen kann bestimmt werden.

Vibrationen

Die Intensität der Vibration des DualSense Wireless-Controllers kann in verschiedenen Kategorien wie Waffen, Fähigkeiten, Raumwahrnehmung und Benutzeroberfläche angepasst oder gänzlich abgeschaltet werden.

Die Möglichkeit, Sequenzdialoge in Vibrationen umzuwandeln.

Benutzeroberfläche

Anpassungen der Untertitel und der HUD-Grösse.

Anpassungen der Schriftgrösse, -Farbe und -Art.

Verschiedenen Grafikelementen können eigene Farben zugewiesen werden.

Audioeinstellungen

Separate Lautstärkeregelungen für Musik, Soundeffekte und Dialoge.

Sprache-in-Text-Übertragung für den Sprach-Chat im Spiel.

Grafik

Anpassung der Helligkeit.

An- und Abschaltung der Bewegungsunschärfe.

Anpassungen der Auflösung, VSync und des Sichtfeldskalierung (nur auf PC).

Weitere Einstellungsmöglichkeiten sind in Planung und werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

"Concord" erscheint am 23. August für PS5 und PC.