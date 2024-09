Concord bleibt Teil von 'Secret Level' Serie

"Concord" hat sich gerade einmal zwei Wochen gehalten. In Vergessenheit geraten wird der Hero-Shooter jedoch nicht, zumindest nicht sofort. Denn in einer schon länger geplanten und vermutlich abgedrehten Folge der Amazon-Show "Secret Level" werden wir das Spiel ab dem 10. Dezember noch einmal zu Gesicht bekommen.

Auf der Gamescom angekündigt, können wir uns auf eine Anthologie-Serie freuen, die verschiedene animierte Kurzgeschichten in unterschiedlichen Videospiel-Franchisen erzählt. "Concord" ist dabei ein von fünfzehn Spielen, weitere sind "God of War", "Warhammer 40K" und "The Outer Worlds 2". Auch werden Franchisen, die schon länger kein neues Spiel erhielten berücksichtigt, beispielsweise "Unreal Tournament" und "Mega Man".