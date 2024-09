Concord wird abgeschaltet

Sony gibt bekannt, dass die Server von "Concord" noch in dieser Woche abgeschaltet werden. Wir fassen die aktuelle Lage für euch zusammen.

So erklärt Sony, dass man bereits am 6. September, also übermorgen, bei "Concord" den Stecker zieht. Obwohl man es natürlich nicht offiziell sagt, dürften die desaströsen Verkaufszahlen und die dadurch extrem niedrigen Spielerzahlen dafür verantwortlich sein. Käufer können eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises verlangen.

Bleibt die Frage, wie es mit "Concord" eventuell weitergeht. Sony sagt dazu bisher nur, dass man mit den Entwicklern den besten Weg für die Zukunft finden möchte. Spekuliert wird in diesem Zusammenhang, ob der Titel irgendwann in optimierter Form im Free-to-Play-Format zurückkehrt.

Bei "Concord" handelt es sich um einen teambasierten Ego-Shooter. Wir erstellen darin unser Team aus den Freegunners der Northstar-Crew, einer Gruppe von Aussenseitern, Gesetzlosen und Abenteurern, die sich als Söldner verdingen.

"Concord" erschien am 23. August für PS5 und den PC.