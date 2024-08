Concord mit Deluxe Edition früher spielbar

Sony hat jetzt erklärt, dass "Concord" für Käufer der Deluxe Edition etwas früher spielbar sein wird. Alle anderen müssen sich leicht in Geduld üben.

Demnach können Käufer der Deluxe Edition von "Concord" schon am 20. August um 19 Uhr losspielen. Für alle anderen startet das Vergnügen erst drei Tage später, also am 23. August um 19 Uhr. Es war bereits im Juli bestätigt worden, dass der Titel keinen Battle Pass bekommen wird.

Bei "Concord" handelt es sich um einen teambasierten Ego-Shooter. Wir erstellen darin unser Team aus den Freegunners der Northstar-Crew, einer Gruppe von Aussenseitern, Gesetzlosen und Abenteurern, die sich als Söldner verdingen.

"Concord" erscheint am 23. August für PS5 und den PC.