Concord: Early-Access-Wochenende für PS5 und PC

"Concord" ist ein 5v5-Multiplayer-Hero-Shooter aus der First-Person-Perspektive, bei dem man die Rollen der illustren Mitglieder der Northstar-Crew übernimmt, einer Gruppe von Abenteurern, die als "Freegunner" bekannt sind. Das Spiel von Firewalk Studios erscheint am 23. August weltweit für PlayStation 5 und PC.

Die Beta-Phase von "Concord" startet mit einem Early-Access-Wochenende für PS5 und PC vom 12. Juli (19 Uhr MESZ) bis zum 14. Juli. Auf der PlayStation 5 kann die Beta ab heute, den 11. Juli um 19 Uhr MESZ vorab heruntergeladen werden. Alle Vorbesteller einer beliebigen Edition von "Concord" erhalten fünf Codes – einen für sich und vier für Freunde.

**Der Beta-Early-Access wird darüber hinaus allen Abonnenten von PlayStation Plus zur Verfügung stehen. Vom 18. bis zum 21. Juli folgt dann die offene Beta. **

Beide Beta-Wochenende unterstützen optionales Cross-Play auf PS5 und PC.

Systemvoraussetzungen der PC-Version

Die Concord-Beta auf PC unterstützt ausserdem:

4K

Ultrawide 21:9

Unlimitierte Bildrate

Support für KBM und DualSense-Controller

Anpassbare Tastenbelegung

FSR 3

DLSS 3.7

Diese Systemanforderungen und Features beziehen sich auf den Early Access und die Open Beta. Die endgültigen Systemanforderungen sowie weitere Details werden vor der Veröffentlichung von "Concord" im August bekanntgegeben.

In beiden Beta-Phasen stehen alle 16 Freegunner zur Verfügung, die es auch bei der Veröffentlichung des Spiels geben wird. Zudem stehen am Early-Access-Wochenende vier Karten und drei Spielmodi zur Verfügung. In der offenen Beta kommt eine fünfte Karte und ein weiterer Modus hinzu.