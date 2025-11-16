Concord von Fans wiederbelebt

Einer Gruppe von Fans gelang es, das im September von 2024 von Sony eingestellte "Concord" wiederzubeleben. Obwohl damals das Aus erklärt wurde, konnten man in den letzten Tagen wieder aktuelle Spielsessions im Internet vorfinden. Dies scheint allerdings ein kurzer Spass gewesen zu sein, denn Sony hat die Veröffentlichung von Videos abgemahnt, was die Beteiligten an dem Projekt dazu verleitet, erstmal keine Einladungen mehr zu versenden. Leider kann an dieser Stelle der Meldung somit kein Video stehen, sondern lediglich dieser humorvolle Platzhalter:

"Concord" hat sich als absolutes finanzielles Fiasko erwiesen. Nach acht Jahren Entwicklung wurde bereits zwei Wochen nach Release der Stecker gezogen und die Kaufpreise rückerstattet. Nun werden die Videos zu den aktuellen Spielsitzungen von der Firma MarkScan im Auftrag von Sony mit 'DMCA Strikes' versehen. Es gibt zwar zum aktuellen Zeitpunkt keinen Hinweis darauf, dass Sony sich direkt an das Team gewandt hat und mit rechtlichen Schritten gedroht hat, die Modder haben sich jedoch wegen der bisherigen Schritte zur Vorsicht entschieden. Ob "Concord" bereits einen 'zweiten Tod' erlitten hat, muss die Zukunft zeigen.