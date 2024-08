Lange Entwicklungszeit für Concord

Jon Weisnewski, Lead Character Designer bei den Firewalk Studios, hat jetzt enthüllt, dass sich "Concord" sehr lange in Entwicklung befand. Alleine schon dadurch ist der Launch des Shooters etwas ganz besonderes für ihn.

So erklärt Weisnewski, dass sich "Concord" ungefähr acht Jahre lang in der Mache befand. Davon war er etwa fünf Jahre ein Teil des Projekts. Besonders geehrt zeigte er sich in diesem Zusammenhang mit dem kreativen Vertrauen in ihn. Er habe in dieser Zeit immer alles für das Projekt gegeben.

Bei "Concord" handelt es sich um einen teambasierten Ego-Shooter. Wir erstellen darin unser Team aus den Freegunners der Northstar-Crew, einer Gruppe von Aussenseitern, Gesetzlosen und Abenteurern, die sich als Söldner verdingen.

"Concord" erscheint heute für PS5 und den PC. Käufer der Deluxe Edition konnten bereits am 20. August losspielen.