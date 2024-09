PlayStation arbeitet weiter an Concord

Obwohl "Concord" nicht öffentlich spielbar ist, arbeitet Sony trotzdem weiterhin an dem Helden-Shooter. So sind etwas über eine Woche nach Einstellung Änderungen in der Datenbank SteamDB durch einen "SonyQAE" benannten Account zu vernehmen. Auch wurde die Seite zuvor durch den Account "SonyQAEShipping" upgedatet. Das QA steht dabei wahrscheinlich für "Quality Assurance", also Qualitätssicherung.

In einem Blogeintrag am 6. September äusserte sich Ryan Ellis vom Entwicklerstudio Firewalk, dass nach Wegen gesucht werde, "den besten Weg nach vorne zu ermitteln" sowie Gamer besser zu erreichen. Die Aktivitäten in den Daten könnten daher darauf schliessen, dass an der "Rettung" des Spiels gearbeitet wird. Ob wir einen Re-Release erleben werden, muss die Zukunft zeigen.

In der letzten Woche berichteten wir an dieser Stelle, dass "Concord" ein Teil der Amazon-Serie "Secret Level" bleiben wird.