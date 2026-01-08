Connected Clue vorgestellt

CFK und Alpheratz Games kündigen "Connected Clue" für Switch und PC an. Einen Trailer zu dem Mystery-Adventure hat man auch im Gepäck.

"Connected Clue" entführt uns in ein Ermittlungsabenteuer, welches klassische Detektivromane des neunzehnten Jahrhunderts mit moderner Interaktivität verbindet. Statt komplett textbasierter Abläufe erkundet die Hauptfigur Diana darin eigenständig Tatorte, sammelt Hinweise und spricht mit Bewohnern der Stadt Salomon. Ein Bankraub, bei dem drei nationale Schätze verschwinden, bildet dabei den Ausgangspunkt. Die Täter tragen Masken, was die Aufklärung zusätzlich erschwert. Parallel dazu sucht Diana nach dem verschwundenen Bruder ihrer ersten Auftraggeberin Lina und begegnet wiederholt Inspector Colin.

Der Titel nutzt eine isometrische 2.5D-Darstellung, welche einen stilisierten, aber klar lesbaren Look erzeugt. Diana verfolgt Verdächtige, schleicht durch Gebäude und analysiert Spuren, welche sie anschliessend in ihrem Notizbuch ordnet. Das Werkzeug bündelt Beweismaterial, Profile und Hilfsmittel wie eine Lupe, mit der sich Objekte dreidimensional untersuchen lassen.

Rätsel bilden zudem einen wichtigen Bestandteil. Dazu zählen unter anderem Zahlencodes, versteckte Türen oder verschlossene Schränke, welche mit Dietrichen geöffnet werden. Die Entwickler orientieren sich dabei an bekannten Krimivorbildern und setzen auf vielseitige Ermittlungsabläufe, die vom eigenen Vorgehen abhängen.

"Connected Clue" erscheint am 9. März für den PC. Die Switch-Version folgt im weiteren Jahresverlauf.