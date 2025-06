btf games versorgt uns mit einem neuen Gameplay-Trailer zu "Constance". Zudem gibt es jetzt einen Termin für die PC-Version.

Hier ist über eine Minute lang zu sehen, was von "Constance" spielerisch zu erwarten ist. Ausserdem erfahren wir, dass dessen PC-Fassung am 24. November erscheint. PS5, Xbox Series X und Switch werden dagegen erst im nächsten Jahr versorgt.

Bei "Constance" handelt es sich um ein handgezeichnetes 2D-Action-Adventure, in dem wir in die Rolle einer Künstlerin schlüpfen, welche in einer verfallenden Innenwelt gefangen ist, die ihre nachlassende geistige Gesundheit widerspiegelt. Mithilfe einer auf Farbe basierenden Mechanik können wir dabei durch den Boden und die Wände tauchen sowie durch die Luft und Feinde schneiden.