Construction Simulator: Evolution vorgestellt

astragon Entertainment stellt uns "Construction Simulator: Evolution" für PS5, Xbox Series X und den PC vor. Bewegte Bilder hat man in Form eines Trailers auch parat.

"Construction Simulator: Evolution" erweitert die renommierte Reihe um die bisher umfangreichste Spielerfahrung und setzt dabei auf eine Mischung aus Bau-, Abriss- und Teamarbeit. Wir steuern darin eine grosse Auswahl offiziell lizenzierter Baumaschinen und übernehmen anspruchsvolle Aufträge auf zwei umfangreichen Karten. Maienstein orientiert sich dabei an deutschen Landschaften, während Amber Falls eine amerikanisch geprägte Stadt im Mittleren Westen darstellt. Beide Regionen bieten eigene Kampagnen und zahlreiche Bauprojekte, welche vom einfachen Auftrag bis hin zu gross angelegten Baustellen reichen.

Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines eigenen Bauimperiums, bei dem die Fahrzeugflotte konstant erweitert wird. Über 180 Maschinen von mehr als 35 internationalen Herstellern stehen zur Verfügung, darunter auch bekannte Marken aus der Bauindustrie. Erstmals in der Reihe rücken Abrissarbeiten zudem stärker in den Fokus, unterstützt durch spezialisierte Geräte und eine realistische Zerstörungsphysik. Zusätzlich übernimmt der Titel manuelle Tätigkeiten wie Verputzen oder den Einsatz von Handwerkzeugen.

Der Mehrspielermodus von "Construction Simulator: Evolution" erlaubt Kooperationen mit bis zu vier Spielern, inklusive Crossplay. Ergänzt wird das System zudem durch einen Quick-Play-Modus, welcher sofortigen Einstieg in einzelne Bauaktivitäten ermöglicht. Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für den Charakter sowie die Unterstützung verschiedener Eingabegeräte runden das Paket ab.

"Construction Simulator: Evolution" erscheint im vierten Quartal.