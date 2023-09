Contra: Operation Galuga angekündigt

Konami gab heute bekannt, dass mit "Contra: Operation Galuga" ein neuer Teil der legendären "Contra"-Run'n'Gun-Videospielserie auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch erscheinen wird. "Contra: Operation Galuga" wird von WayForward, dem Studio hinter dem gefeierten Contra 4, entwickelt und soll Anfang 2024 in digitaler Form erscheinen. Eine physische Version des Titels für Konsolen ist ebenfalls in Planung.

C"ontra: Operation Galuga" kehrt zu den klassischen Wurzeln der Serie zurück und ist eine Neuinterpretation des ursprünglichen NES/Arcade Contra-Spiels aus den 1980er-Jahren. Ikonische Waffen und Umgebungen treffen auf neue Abschnitte, neue Feinde und Bosse, neue Spielmechanismen, ein erneuertes Power-Up-System sowie moderne Grafik und Sound.

Die Fan-Lieblinge und Contra-Elitesoldaten Bill Rizer und Lance Bean werden erneut in den Kampf gegen die Terrorgruppe "Red Falcon" geschickt, welche die einst friedliche Insel Galuga in ein Kriegsgebiet verwandelt hat, wo nun das Schicksal der Menschheit auf dem Spiel steht.