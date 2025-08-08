Contraband liegt auf Eis

Die Avalanche Studios Group und Xbox Game Studios Publishing geben bekannt, dass die Entwicklungsarbeiten an "Contraband" eingestellt wurden. Das ganze Projekt liegt somit auf Eis.

Gleichzeitig gibt es noch weitere Hintergrundinformationen zu dem Thema. Demnach wird momentan die Zukunft von "Contraband" gerade intern neu bewertet. Die Zusammenarbeit von der Avalanche Studios Group und Xbox Game Studios Publishing bestand dabei schon über mehrere Jahre, aber eine Veröffentlichung steht aktuell infrage. Weitere Informationen sollen folgen, aber ein konkreter Zeitplan dafür wurde leider nicht genannt.

"Contraband" war am 13. Juni 2021 im Rahmen der E3 für Xbox Series X und den PC angekündigt worden. Der Titel lief auf der hauseigenen Apex Engine und war ein Koop-Schmugglerparadies, welches in der fiktiven Welt des Bayan der siebziger Jahre spielte.