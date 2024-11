Control 2: Genre steht fest

Vor ziemlich genau zwei Jahren hat Remedy Entertainment "Control 2" offiziell angekündigt (unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen). Jetzt hat man verraten, in welchem Genre der Titel angesiedelt sein wird.

So sagt Remedy Entertainment, dass mit "Control 2" ein Action-Rollenspiel auf uns zukommt. Das ist etwas überraschend, da es sich ja beim Erstling noch um ein reinrassiges Action-Adventure bzw. Metroidvania handelte. Andererseits hatten die Entwickler von Anfang an versprochen, dass hier eine unerwartete Reise auf uns zukäme. Abseits davon sind Informationen zu dem Nachfolger leider immer noch Mangelware.

In der Hauptrolle von "Control" ist die Heldin Jesse Faden. Ihre schwierige Vergangenheit hat unserer Heldin Jesse Faden nach New York gebracht - genauer gesagt zu einem riesigen Beton-Wolkenkratzer, der als 'Das Älteste Haus' bekannt ist. Im Inneren befindet sich das Hauptquartier einer geheimen Regierungsbehörde mit dem Namen Federal Bureau of Control. Durch diverse mysteriöse Ereignisse wird nun Jesse die neue Direktorin des FBI und muss sich mit ihren neu gewonnenen übernatürlichen Fähigkeiten den Hiss stellen. Dazu hat sie etwas, das 'Dienstwaffe' genannt wird: eine spezielle, übernatürlich verbesserte Waffe, die nur der Direktor des Büros benutzen kann und deren Form sich nach Jesses Willen verändern kann.

"Control 2" wird irgendwann einmal für noch nicht näher spezifizierte Plattformen erscheinen.