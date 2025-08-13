Control 2: Entwicklung läuft planmässig

Remedy Entertainment hat mittels eines Geschäftsberichts bekanntgegeben, dass die Entwicklungsarbeiten an "Control 2" momentan planmässig verlaufen. Gleichzeitig wurde verraten, an was man hier aktuell werkelt.

So erklärt Remedy Entertainment, dass man bei der Entwicklung von "Control 2" aktuell im Zeitplan liegt und die nächsten Meilensteine somit pünktlich erreichen kann. Aktuell liegt der Fokus auf dem Gameplay, den Umgebungen und den Missionen. Parallel dazu arbeiten die Entwickler daran, den Titel zu einem starken kommerziellen Produkt aufzubauen.

Abseits davon sind handfeste Informationen zu "Control 2" leider immer noch Mangelware. Wir wissen aber zumindest schonmal, dass sich der Titel seit Februar in Vollproduktion befindet und hier konzeptionell ein Action-Rollenspiel auf uns zukommt.

"Control 2" wird irgendwann einmal für noch nicht näher spezifizierte Plattformen erscheinen.