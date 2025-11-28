Control: Titel des Nachfolgers bekannt?

Es könnte sein, dass der Titel des Nachfolgers von "Control" inzwischen durchgesickert ist. Zumindest jetzt wurde ein vielversprechendes Indiz dafür gesichtet.

So mehren sich aktuell die Berichte, wonach beim amerikanischen Patent- und Markenamt der Name "Control: Resonant" geschützt wurde. Hierbei könnte es sich um den Nachfolger zu "Control" handeln. Remedy hat sich bisher aber noch nicht zu dem Thema geäussert.

Das letzte Lebenszeichen des Nachfolgers von "Control" hatte es im August gegeben. Damals sagte Remedy, dass dessen Entwicklung nach Plan verlaufe. Bereits im vergangenen November hatte man dessen Genre bestätigt. Hier kommt nämlich ein Action-Rollenspiel auf uns zu, nachdem wir es beim Erstling noch mit einem Action-Adventure bzw. Metroidvania zu tun hatten

"Control 2" wird irgendwann einmal für noch nicht näher spezifizierte Plattformen erscheinen.