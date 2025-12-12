Control Resonant im Ankündigungstrailer

Remedy Entertainment hat heute "Control Resonant" vorgestellt, den Nachfolger zu Remedys "Control". Ihr werdet ein verzerrtes Manhattan am Rande der paranatürlichen Vernichtung in diesem Action-Adventure-RPG erkunden. Entfesselt die Fähigkeiten von Dylan Faden, während er gegen eine realitätsverändernde kosmische Bedrohung um seine Menschlichkeit und sein Überleben kämpft. "Control Resonant" wird von Remedy Entertainment veröffentlicht. Annapurna Pictures kofinanziert und koproduziert das Spiel als Teil einer strategischen Partnerschaft mit Remedy Entertainment.

Nach Jahren in Gefangenschaft durch das Federal Bureau of Control (FBC) setzen Dylan Fadens ehemalige Entführer ihn auf dem Höhepunkt einer übernatürlichen Krise ein. Beauftragt mit dem Kampf gegen eine kosmische Entität, die grundlegende Aspekte unserer Realität verändert, muss Dylan seine neu gefundenen Kräfte nutzen, um sich den Bedrohungen zu stellen, die Manhattan überwältigen. Auf dem Weg, das Potenzial seiner übernatürlichen Fähigkeiten freizusetzen, wird Dylan auch nach seiner Schwester, FBC-Direktorin Jesse Faden, suchen, während er versucht, die Gefahren zu begreifen und einzudämmen, die über das Älteste Haus hinausgedrungen sind und die Welt zerreissen.

"Control Resonant bringt unsere paranatürliche Action-RPG-Reihe in einen Spielplatz voller Entscheidungen, Macht und Konsequenzen, der die Realität verformt. Ihr müsst das erste Spiel nicht kennen, um in den Nachfolger einzusteigen, wir haben den Zugang erleichtert. Wir vergrössern den Massstab im Vergleich zu früher und heben Kampf, Erkundung und Erzählung auf eine neue Ebene. Es ist ambitioniert, etwas wild, und wir können es kaum erwarten, dass ihr euch darin verliert."

Mikael Kasurinen, Creative Director von CONTROL Resonant

In "Control Resonant" werdet ihr mehrere Gebiete von Manhattan in einer unbekannten Welt erkunden, während eine eindringende kosmische Kraft die Umgebung umformt, Naturgesetze verletzt, die Schwerkraft verzerrt und die Realität in einen geophysikalischen Albtraum verwandelt. Ihr werdet wahrnehmungsverzerrende Orte durchqueren und über die materielle Welt hinaus in einen metaphysischen Raum reisen, der Dylan Fadens Psyche widerspiegelt. Nutzt die Macht, die Dylan meistern muss, und trefft Entscheidungen, um Fähigkeiten zu formen, die sich manifestieren und wachsen, während ihr ein tiefgehendes Fortschrittssystem erkundet. Stellt euch sich verändernden Bedrohungen, nutzt die Umgebung, entfesselt elementare Fähigkeiten und führt die rohe Kraft von Dylans formwandelnder Nahkampfwaffe, der Aberrant.