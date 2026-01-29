Control Resonant: Weitere inhaltliche Details

Remedy Entertainment hat in Person von Creative Director Mikael Kasurinen neue Details zu "Control Resonant" verraten. Diese betreffen etwa die Story und die Gestaltung der Spielwelt.

Die Handlung von "Control Resonant" knüpft demnach mehrere Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers an. Jesse Faden ist verschwunden, der Eindämmungszustand des Hiss ist zusammengebrochen und die übernatürliche Bedrohung breitet sich vom "Oldest House" aus bis nach Manhattan aus.

Die Stadt verwandelt sich dabei in eine verzerrte und albtraumhafte Metropole. Im Mittelpunkt steht darin Dylan Faden, Jesses Bruder, welcher aus einem jahrelangen Koma erwacht und als neue spielbare Hauptfigur agiert. Er nutzt mit dem sogenannten Aberrant eine formwandelnde Nahkampfwaffe, die sich flexibel an Situationen anpasst.

"Control Resonant" versteht sich als offenes Erlebnis, verzichtet aber bewusst auf eine klassische Open World. Stattdessen setzt man auf schnelle Fortbewegung, verzerrte Umgebungen sowie übernatürliche Kräfte und Waffen. Im Vergleich zum ersten Teil entwickelt sich der Titel vom Action-Adventure hin zu einem Action-Rollenspiel mit stärkerer Progression, echten Entscheidungen und klar unterscheidbaren Spielstilen. Abseits der Hauptgeschichte erwarten uns integrierte Nebeninhalte, Geheimnisse und zusätzliche Erzählstränge, welche fest in die Welt eingebunden sind.

"Control Resonant" erscheint im zweiten Quartal für PS5, Xbox Series X und den PC.