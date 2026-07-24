Control Resonant: Frisches Entwicklertagebuch

Remedy Entertainment hat ein neues Entwicklertagebuch zu "Control Resonant" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagtes Entwicklertagebuch zu "Control Resonant" trägt den Titel "Stepping into a New World" und bietet intime Einblicke in die Entstehung des kommenden Action-Rollenspiels. Der inhaltliche Fokus des Material liegt dabei auf der Spielwelt und deren Konzipierung. Einzelne Entwickler kommen in diesem Rahmen natürlich auch zu Wort.

Das letzte Lebenszeichen von "Control Resonant" hatte es beim Summer Game Fest im Juni gegeben, als ein neuer Trailer gezeigt wurde. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Control Resonant" erscheint am 24. September für PS5, Xbox Series X und den PC.