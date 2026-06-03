Control Resonant erscheint im September

Remedy Entertainment hat während des digitalen PlayStation State of Play-Showcase bekannt gegeben, dass "Control Resonant" am 24. September 2026 weltweit erscheinen wird.

"Control Resonant" wird von Remedy Entertainment veröffentlicht. Annapurna Pictures kofinanziert und koproduziert das Spiel im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Remedy Entertainment.

"Während er sich durch ein verzerrtes Manhattan bewegt, das von paranatürlichen Kräften und sich verändernden Realitäten geprägt ist, untersucht die Geschichte Themen wie Identität, Macht und Opferbereitschaft. Einst ein Testobjekt des FBC, muss dylan nun seine sich entwickelnden Fähigkeiten nutzen, sich seiner Vergangenheit stellen und lernen, anderen in einer Welt zu vertrauen, von der er nie ein Teil sein sollte. Dabei muss er seine Menschlichkeit wiederentdecken – und entscheiden, was er zu verlieren bereit ist, um zu retten, was noch übrig ist."

Mikael Kasurinen, Creative Director von "Control Resonant"

Der Trailer zeigt die dramatische Reise von Dylan Faden (gespielt von Sean Durrie), der vom Federal Bureau of Control (FBC) in das Zentrum einer übernatürlichen Krise geschickt wird. Eine neue, jenseitige Form von Resonanz verzerrt zusammen mit dem Zischen und dem Schimmel die Stadt, während eine mysteriöse kosmische Kraft die Realität selbst neu formt. Bei dieser Mission wird dylan von einer neuen FBC-Verbündeten, Zoe de Vera, sowie den wiederkehrenden Charakteren Simon Arish und Emily Pope aus dem ursprünglichen CONTROL unterstützt. Da seine Schwester, die Direktorin des Federal Bureau of Control, Jesse Faden, vermisst wird, muss dylan eine Rolle übernehmen, auf die er nie vorbereitet war – als Verteidigungslinie der Menschheit.

"Control Resonant ist ein umfangreiches Spiel von Remedy Entertainment, komplett mit Gameplay, Wendungen in der Handlung und Kreativität, die alte und neue Fans einbinden und unterhalten werden. Da Remedy Control Resonant im Selbstverlag herausgibt, werden unsere weltweiten Marketingbemühungen in ihrer Ausführung ambitioniert sein, was sich in dieser Aufnahme in das State of Play zeigt und uns zum Summer Game Fest und darüber hinaus führt. Wir werden im Laufe des Sommers eine Reihe von Veranstaltungen und Gelegenheiten für Fans bieten, während wir uns auf die Veröffentlichung des Spiels am 24. September zubewegen."

Johannes Paloheimo, Chief Commercial Officer und Leiter des Verlagswesens bei Remedy