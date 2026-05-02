Control Resonant: Neues Entwicklertagebuch

Mikael Kasurinen, Creative Director bei Remedy Entertainment, enthüllte während eines speziellen Events ein neues Entwicklertagebuch sowie neue Details zu "Control Resonant". Das neue Video zum Entwicklertagebuch zeigt mehr von der abgewandelten Version Manhattans. Blickt hinter die Kulissen des Entwicklungsteams und erfahrt, wie sie eine Welt ausserhalb der Grenzen des Ältesten Hauses erschaffen haben.

"Was das Älteste Haus für ein gewöhnliches Bürogebäude ist, das ist das Manhattan von Control Resonant für eine normale Stadt. Jahrelang haben ihr, die Entwickler und auch Dylan auf die brutalistischen Betonwände des Ältesten Hauses gestarrt – es ist Zeit, etwas frische Luft zu schnappen."

Elmeri Raitanen, Art Director von Control Resonant

"Die Welt von Control Resonant ist gefüllt mit paranaturaler Action, die in einem weitläufigen, die Realität verzerrenden Spielplatz aus Entscheidungen, Macht und Konsequenzen stattfindet“, sagte Mikael Kasurinen, Creative Director von CONTROL Resonant. „Wir freuen uns, auf der gamescom LatAm zu sein und dieses Update zu unseren Fans in Brasilien und auf der ganzen Welt zu bringen.“

"Control Resonant" wird von Remedy Entertainment veröffentlicht. Annapurna Pictures co-finanziert und co-produziert das Spiel im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Remedy Entertainment. Die Veröffentlichung von "Control Resonant" ist für 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Mac.