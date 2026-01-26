Control Resonant hat ein Releasefenster

Langsam aber sicher erfahren wir immer mehr zu "Control Resonant", dem aktuellen Projekt von Remedy Entertainment. Jetzt kennen wir sogar ein ungefähres Releasefenster dafür.

Demnach wird "Control Resonant" irgendwann im zweiten Quartal veröffentlicht. Diese Aussage geht aus einem Bericht des Analysehauses Inderes hervor, welcher sich auf Aussagen von Remedy stützt. Ein genauer Erscheinungstermin wird natürlich auch noch bald bekanntgegeben.

Bei den Game Awards im vergangenen Dezember war der Ankündigungstrailer zu "Control Resonant" gezeigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Control Resonant" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.