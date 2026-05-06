Control Resonant: Remedy Entertainment kommentiert Releasefenster

Remedy Entertainment hat sich jetzt erneut zum vorgesehenen Releasefenster von "Control Resonant" geäussert. Besagte Angabe verdanken wir dem jüngsten Geschäftsbericht.

Konkret ist dem aktuellen Geschäftsbericht von Remedy Entertainment zu entnehmen, dass "Control Resonant" nach wie vor irgendwann in diesem Jahr erscheinen soll. Gut möglich, dass wir bei den diversen Präsentationen im Sommer ein genaueres Datum erfahren. Ihr könnt euch den Geschäftsbericht übrigens an dieser Stelle komplett durchlesen.

Erst in der vergangenen Woche war ein weiteres Entwicklertagebuch zu "Control Resonant" veröffentlicht worden. Unsere News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Control Resonant" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung.