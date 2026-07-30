Control Resonant: Ungefährer Umfang

Remedy Entertainment hat inzwischen auch den ungefähren Umfang von "Control Resonant" verraten. So dürften wir einige Zeit mit dem Action-Rollenspiel beschäftigt sein.

Konkret sagt Lead Gameplay Designer Sergey Mohov, dass das Durchspielen von "Control Resonant" etwa 30 Stunden dauern wird. Wer dagegen sämtliche Nebenaufgaben und weiteren Extras sehen will, wird ungefähr 50 Stunden mit dem Titel beschäftigt sein.

Erst in der vergangenen Woche war ein Entwicklertagebuch zu "Control Resonant" veröffentlicht worden. Dieses trug den Titel "Stepping into a New World" und unsere News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Control Resonant" erscheint am 24. September für PS5, Xbox Series X und den PC.