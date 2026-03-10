Control Resonant: Umfangreiches Video

Remedy Entertainment hat ein neues Video zu "Control Resonant" veröffentlicht. Dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über neun Minuten lang ein Blick hinter die Kulissen von "Control Resonant" geboten. Dieser trägt den Titel "Beyond the Oldest House" und lässt auch einige Entwickler zu Wort kommen, die dann etwa ihre konzeptionellen Ideen für das kommende Action-Rollenspiel näher erläutern. Kurze Gameplaysequenzen gibt es ebenfalls zu sehen, wobei stets darauf hingewiesen wird, dass sich die gezeigten Inhalte noch ändern können.

Erst im Januar hatte Creative Director Mikael Kasurinen weitere inhaltliche Details zu "Control Resonant" verraten. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Control Resonant" erscheint im zweiten Quartal für PS5, Xbox Series X und den PC.