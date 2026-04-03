Control Resonant: Weiterer Blick hinter die Kulissen

Remedy Entertainment gewährt uns erneut einen Blick hinter die Kulissen von "Control Resonant". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich über sieben Minuten lang wieder intime Einblicke in die Entstehung von "Control Resonant" geboten. In diesem Rahmen kommen natürlich auch einzelne Entwickler zu Wort und erklären etwa ihre konzeptionelle Ideen. Dabei geht es diesmal primär um die Weitentwicklung der Gameplayerfahrung. Das Material wird unter anderem von Konzeptzeichnungen aufgelockert.

Schon im vergangenen Monat gestattete uns Remedy Entertainment einen Blick hinter die Kulissen von "Control Resonant". Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Control Resonant" erscheint in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC: