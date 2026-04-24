Control Ultimate Edition jetzt für iPhone & iPad

Remedy Entertainment hat die „Control Ultimate Edition“ für das iPhone und iPad veröffentlicht. Nachdem im letzten Jahr bereits die Mac-Version erschienen ist, steht das Action-Adventure nun als Universalkauf im App Store zur Verfügung.

In „Control“ betretet ihr als Jesse Faden, die neue Direktorin des Federal Bureau of Control, das Älteste Haus. Die geheime Behörde wird von einer ausserweltlichen Bedrohung belagert, wodurch die Realität instabil wird. Ihr nutzt die Umgebung sowie übernatürliche Fähigkeiten als Waffen, um gegen feindliche Kräfte zu kämpfen und die Wahrheit hinter der Behörde sowie den Verbleib eures Bruders aufzudecken.

Technische Anpassungen an Mobilgeräte

Die Mobilversion nutzt aktuelle Hardware- und Softwaretechnologien von Apple. Dazu gehören:

MetalFX Upscaling & Frame Interpolation: Diese sorgen für eine optimierte Bildqualität und flüssigeres Gameplay.

Diese sorgen für eine optimierte Bildqualität und flüssigeres Gameplay. Raytracing: Auf unterstützten Modellen wird hardwarebeschleunigtes Raytracing für Reflexionen und Beleuchtung eingesetzt.

Auf unterstützten Modellen wird hardwarebeschleunigtes Raytracing für Reflexionen und Beleuchtung eingesetzt. Überarbeitete Steuerung: Die Touch-Bedienung, das HUD und die Benutzeroberfläche wurden speziell für kleinere Bildschirme neu entwickelt. Ein verfeinertes Zielen sowie angepasste Tutorials unterstützen euch beim mobilen Spielen.

Die Touch-Bedienung, das HUD und die Benutzeroberfläche wurden speziell für kleinere Bildschirme neu entwickelt. Ein verfeinertes Zielen sowie angepasste Tutorials unterstützen euch beim mobilen Spielen. Controller-Support: Neben der Touch-Steuerung könnt ihr auch kompatible Gamecontroller verwenden.

Inhalt der Ultimate Edition

Das Paket enthält das Hauptspiel sowie die beiden Erweiterungen „The Foundation“ und AWE. Da es sich um einen Universalkauf handelt, ist das Spiel CHF 4.- für iPhone, iPad und Mac verfügbar .