Update für die Ultimate Edition von Control

Remedy Entertainment hat ein weiteres Update für die die Ultimate Edition von "Control" vorgestellt. Für den PC ist dieses bereits verfügbar, PS5 und Xbox Series X werden etwas später folgen.

Besagtes Update für die die Ultimate Edition von "Control" ergänzt zunächst einmal einige neue Inhalte, wie etwa eine Hideo-Kojima-Mission und weitere Outfits, welche zuvor nur für Vorbesteller verfügbar waren. Gleichzeitig schraubt man dezent an der Grafik und ergänzt etwa DLSS-Unterstützung. An die Beseitigung von Bugs wurde natürlich ebenfalls gedacht. Sämtliche Informationen dazu können wir den englischen Patchnotes entnehmen.

In der Hauptrolle von "Control" ist die Heldin Jesse Faden. Ihre schwierige Vergangenheit hat unserer Heldin Jesse Faden nach New York gebracht - genauer gesagt zu einem riesigen Beton-Wolkenkratzer, der als 'Das Älteste Haus' bekannt ist. Im Inneren befindet sich das Hauptquartier einer geheimen Regierungsbehörde mit dem Namen Federal Bureau of Control. Durch diverse mysteriöse Ereignisse wird nun Jesse die neue Direktorin des FBI und muss sich mit ihren neu gewonnenen übernatürlichen Fähigkeiten den Hiss stellen. Dazu hat sie etwas, das 'Dienstwaffe' genannt wird: eine spezielle, übernatürlich verbesserte Waffe, die nur der Direktor des Büros benutzen kann und deren Form sich nach Jesses Willen verändern kann.

"Control" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.