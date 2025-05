Konsolenumsetzungen von Cookie Clicker in Aussicht

Publisher Playsaurus gibt bekannt, dass "Cookie Clicker" bald auch die Konsolenwelt unsicher machen wird. Demnach ist es sogar schon nächste Woche soweit.

Konkret ist "Cookie Clicker" bereits ab 22. Mai für PS5, Xbox Series X und Switch erhältlich. Der Release auf dem PC ging ja schon am 1. September 2021 über die Bühne.

Bei "Cookie Clicker" handelt es sich um ein Spiel, in dem es darum geht, eine absurde Menge an Keksen herzustellen. Um uns dabei zu helfen, heuern wir eine Vielzahl von hilfreichen Keksherstellern an, wie etwa freundliche Omas, Bauernhöfe, Fabriken und ausserirdische Portale. Der Titel wurde ursprünglich bereits im Jahr 2013 veröffentlicht, aber seitdem sehr aktiv weiterentwickelt.