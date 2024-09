Cooking Fever inspiriert Köche

Die von"Cooking Fever" ausgebildeten Profiköche brachen den Guinness-Weltrekord in einer epischen Feier zum 10-jährigen Jubiläum. Am 5. September verliess das beliebte Zeitmanagement-Spiel den Bildschirm und trat in der realen Welt an. In Vilnius, Litauen, wetteiferten Spitzenköche darum, die meisten Burger in nur einer Minute zuzubereiten. Nordcurrent, der Entwickler und Herausgeber von "Cooking Fever", verwandelte die virtuelle Welt des Spiels in einen realen Wettbewerb, der zu einem unvergesslichen Guinness-Weltrekord führte!

Paulius Staliorius, der Chefkoch des Restaurants "Drama Burgers", hat 11 Burger in einer Minute gegrillt und wurde vom Vertreter des Guinness World Records offiziell zum schnellsten Burger-Koch gekürt. Bislang wurde dieser Rekord von George Butler aus dem Vereinigten Königreich und Iris Cazarez aus den Vereinigten Staaten gehalten, die es schafften, acht Burger in der gleichen Zeit zuzubereiten.

" Ich hatte schon ein paar Mal bei der Arbeit geübt und wusste, dass ich auf jeden Fall mehr als acht Burger stapeln konnte. Ich war nervös, aber als die Zählung begann, habe ich mich auf den Prozess konzentriert."

Paulius Staliorius

"Cooking Fever war schon immer mehr als nur eine Kochsimulation - es ist eine Gemeinschaft von leidenschaftlichen Spielern, die sich Herausforderungen stellen und ständig nach dem Sieg streben. Es ist keine Überraschung, dass dieses Spiel die beliebteste Kreation in der Geschichte unseres Studios ist. Wir sind immer bestrebt, unsere Spieler zu verblüffen, und mit dem Versuch, den Guinness-Weltrekord zu brechen, haben wir eindrucksvoll gezeigt, wie sehr die Grenzen zwischen einem Handyspiel und der Realität verschwinden können."

Victoria Trofimova, Nordcurrent Group CEO