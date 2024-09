Copa City Studio - Folge Nr. 2

Copa City Studio ist mit seiner zweiten Folge zurück. Der Video-Podcast der vom Sportjournalisten Pedro Pinto moderiert wird, taucht tief in die Welt des Fussballs ein und bietet den Fans exklusive Einblicke, fesselnde Gespräche mit den prominentesten Persönlichkeiten des Sports und eine Vielzahl spannender Themen rund um den Fussball.

In der neusten Episode Nr. 2 von Copa City Studios wird Pedro Pinto von David Luiz begleitet, dem legendären brasilianischen Verteidiger des Clube de Regatas do Flamengo. Sie tauchen ein in Luiz' bemerkenswerte Reise, von seiner gefeierten Rückkehr nach Brasilien bis hin zu den krönenden Erfolgen seiner Karriere – 26 Titel, darunter sowohl die prestigeträchtige Copa Libertadores als auch die UEFA Champions League. Die Fans können sich darauf freuen, zu erfahren, wie es ist, die Unterstützung auf und neben dem Spielfeld zu spüren, einen exklusiven Blick hinter die Kulissen nach dem Spieltag zu werfen und zu erfahren, wie lange er in der Welt des Fussballs weitermachen will.

In dieser Folge setzt sich Pedro mit David Luiz zusammen, einem Spieler, der keiner Vorstellung bedarf. Luiz durchläuft eine illustre Karriere, in deren Verlauf er bereits für einige der besten europäischen Klubs gespielt hat, darunter Chelsea und Paris Saint-Germain, bevor er nach Brasilien zurückkehrte, um für Flamengo zu spielen. In dem Gespräch geht es um Luiz' aktuellen Werdegang bei Flamengo, die Ambitionen des Teams und seine Rolle als Verteidiger, der die Abwehr leitet und zur gesamten Defensivstruktur des Teams beiträgt. Luiz' ehrliche Reflexionen über seine Karriere und das, was vor ihm liegt, machen diese Episode zu einer fesselnden Episode für jeden, der sich für Fussball begeistert.