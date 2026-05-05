Copa City erneut verschoben

Das Team von Triple Espresso hat das VerÃ¶ffentlichungsdatum vom 21. Mai auf den 16. Juni 2026 verschoben. Grund dafÃ¼r ist der Prozess der Plattformzertifizierung fÃ¼r Konsolen, der zusÃ¤tzliche Zeit benÃ¶tigt. Ziel ist es, das Spiel zeitgleich und reibungslos auf allen Systemen zu verÃ¶ffentlichen.

Rio de Janeiro wird offiziell Teil von "Copa City" und bringt damit einen bekannten Fussballstandort in das Stadtmanagement-Erlebnis ein. In diesem Spiel habt ihr die MÃ¶glichkeit, das Erlebnis rund um das MaracanÃ£-Stadion zu gestalten und zu verwalten.

Rio de Janeiro lÃ¤dt euch dazu ein, eine Stadt auf den Fussball vorzubereiten. Im Mittelpunkt steht das MaracanÃ£-Stadion, ein Symbol fÃ¼r Fussballgeschichte.

In "Copa City" bereitet ihr eure Stadt auf die Ankunft von Fans vor, wÃ¤hrend AnhÃ¤nger von Arsenal FC, FC Bayern MÃ¼nchen, Borussia Dortmund, Clube de Regatas do Flamengo, BeÅŸiktaÅŸ J.K. und Olympique de Marseille in Rio zusammenkommen. Die Strassen werden durch Musik und Farben belebt, wÃ¤hrend ihr euch um die Vorbereitungen kÃ¼mmert.

Eure Aufgaben in der Stadt

Mit der EinfÃ¼hrung von Rio de Janeiro kÃ¶nnt ihr verschiedene Bereiche Ã¼bernehmen:

Das Stadion vorbereiten: Ihr macht das MaracanÃ£ bereit fÃ¼r Fussballereignisse. Ihr gestaltet die Vorbereitungen, errichtet Fanzonen und sorgt fÃ¼r den Empfang der Fans.

Ihr macht das MaracanÃ£ bereit fÃ¼r Fussballereignisse. Ihr gestaltet die Vorbereitungen, errichtet Fanzonen und sorgt fÃ¼r den Empfang der Fans. Die Stadt umgestalten: Ihr kÃ¼mmert euch um Verkehr, Sicherheit und die stÃ¤dtische Infrastruktur, damit die Energie des Spieltags die ganze Stadt erfasst.

Ihr kÃ¼mmert euch um Verkehr, Sicherheit und die stÃ¤dtische Infrastruktur, damit die Energie des Spieltags die ganze Stadt erfasst. Die Menge begeistern: Jede Entscheidung trÃ¤gt dazu bei, die AtmosphÃ¤re rund um das Stadion und Duelle wie die Fla-Flu-RivalitÃ¤t einzufangen.

Zu den lizenzierten Vereinen gehÃ¶ren Borussia Dortmund, FC Bayern MÃ¼nchen, FC Arsenal, Flamengo Rio de Janeiro, BeÅŸiktaÅŸ JK und Olympique Marseille. Als Austragungsorte stehen Berlin, Warschau und nun auch Rio zur VerfÃ¼gung. Damit umfasst das Spiel zum Start drei StÃ¤dte und sechs Vereine.

"Copa City"soll am 16. Juni 2026 fÃ¼r PlayStation 5, Xbox Series S|X & PC verÃ¶ffentlicht werden.