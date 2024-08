Copa City: Neuer Gameplay-Trailer

Das Team von Triple Espresso hat den ersten Gameplay-Trailers für "Copa City" veröffentlicht, dem weltweit ersten Fussball-Tycoon-Spiel, das Sportevent-Management mit Simulationselementen kombiniert. Der brandneue Trailer gibt auch Einblicke in eine weitere Stadt, die pünktlich zum Start der gamescom in Köln angekündigt wird. Berlin wird Spielern & Spielerinnen von "Copa City" für PC und Konsolen mit der Veröffentlichung 2025 als weiteres Spielszenario zur Verfügung stehen.

"Copa City" wurde im Juni 2024 auf der PC Gaming Show 2024 angekündigt. Das Spiel machte sowohl in den Sport- als auch in den Spielemedien schnell Schlagzeilen als eine der heissesten unabhängigen Produktionen, die in diesem Sommer angekündigt wurden.