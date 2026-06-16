Copa City im Release-Trailer

Triple Espresso gab Stolz bekannt, dass "Copa City" heutefür PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erschienen ist.

"Copa City" ist ein Tycoon- und Stadtmanagement-Spiel, bei dem ihr die Verantwortung für die Organisation eines grossen Spieltags übernehmt. Anstatt aktiv die spielenden Fussballer auf dem Platz zu steuern, verwaltet ihr die Stadt rund um das anstehende Grossereignis – ihr bereitet das Stadion vor, errichtet Fan-Zonen, koordiniert den Transport, organisiert die Sicherheit und sorgt dafür, dass Tausende von Fans ein unvergessliches Fussball-Erlebnis in vollen Zügen geniessen können.

Vor dem eigentlichen Anpfiff müssen die Akteure ihr Organisationstalent unter Beweis stellen. Ihr müsst alles vorbereiten, was mit dem Spiel selbst zusammenhängt. Dazu gehören die Anpassung des städtischen Raums, die Planung der Laufwege der Fans, die Einrichtung von Fanzonen mit passender Versorgung und Bespassung, die Organisation des Transportwesens, die Absicherung wichtiger oder kritischer Bereiche, die Vorbereitung der Medieneinrichtungen sowie die Sicherstellung, dass Fans und die Teams der bekanntesten Vereine pünktlich im Stadion eintreffen.

Jede Veranstaltung findet in einer realen Stadt mit eigenem Stadtbild, Sehenswürdigkeiten, Stadion und ihrer ganz eigenen Atmosphäre statt. Lizenzierte Vereine bringen ihre eigenen Farben, Fangesänge, Fanverhalten und Erwartungen mit - was jedes Mal, wenn sich die Spieler auf den Spieltag vorbereiten, neue Herausforderungen mit sich bringt.

Wir haben "Copa City" bereits für euch getestet