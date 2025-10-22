Copa City: TÃ¼rkische Fussball-Fans im Freudentaumel?

BeÅŸiktaÅŸ Jimnastik KulÃ¼bÃ¼ (BeÅŸiktaÅŸ JK) wird offiziell Einzug in Copa City halten, dem immersiven Stadtmanagement-Spiel, in dem Fans die Verantwortung fÃ¼r die spannungsgeladenen Vorbereitungen fÃ¼r ein monumentales Fussball-Match Ã¼bernehmen. Mit seinem legendÃ¤ren schwarz-weissen Erscheinungsbild und seiner treuen Fangemeinde bringt BeÅŸiktaÅŸ den leidenschaftlichen Geist des Fussballs direkt in die pulsierende Welt von Copa City.

"Copa City ist hier, um der Welt zu zeigen, dass Fussball mehr als nur ein Spiel ist â€“ er ist eine Kultur, eine IdentitÃ¤t und ein tiefes ZugehÃ¶rigkeitsgefÃ¼hl. Als BeÅŸiktaÅŸ JK sind wir stolz darauf, Teil dieser einzigartigen Plattform zu sein. Denn BeÅŸiktaÅŸ ist ein VermÃ¤chtnis, das sich von der Vergangenheit bis in die Zukunft erstreckt, eine Legende, die von ihren leidenschaftlichen Fans am Leben erhalten wird. Durch Copa City werden Menschen Ã¼berall spÃ¼ren, was schwarz-weisse Leidenschaft wirklich bedeutet â€“ das DrÃ¶hnen der TribÃ¼nen, die Seele der Nachbarschaft und den tief empfundenen Stolz, Teil von BeÅŸiktaÅŸ zu sein. Der Club der ersten Stunde, BeÅŸiktaÅŸ, ist bei Copa City â€“ mit Ihnen!"