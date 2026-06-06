Cordura: Neues Video

Entwickler Garage51 hat den Gameplay-Trailer für "Cordula" veröffentlicht, ein 1-4-Spieler-Koop-Horrorspiel für PC und PS5, das in verfallenden viktorianischen Herrenhäusern stattfindet, wo ihr überleben müsst, während ihr es mit dem Mimic-System zu tun habt: Die Nacht lauscht eurem Proximity-Chat und kopiert die Stimmen und das Aussehen von Teamkollegen, um euch zu trennen.

Angesiedelt in einer verzerrten viktorianischen Ära müsst ihr korrumpierte Gebäude infiltrieren, um "Rosen der Nacht" – eine Quelle für Ambrosia – zu bergen, bevor die Umgebung euren Verstand fordert. Koordination ist der einzige Weg, um die Dunkelheit zu überleben, da der Kern von "Cordula" das Mimic-System ist. Diese Mechanik erlaubt es der Dunkelheit, die Stimmen und das physische Erscheinungsbild eurer Teamkollegen zu lernen und zu imitieren. In einem Spiel, in dem der Proximity-Voice-Chat eure Lebensader ist, werdet ihr euch schnell fragen, ob die Person, die um die Ecke um Hilfe ruft, tatsächlich euer Freund ist oder etwas... völlig anderes.

Die Wissenschaft wagte es einst, die Grenzen der Nacht zu verwischen, und nun ist die Dunkelheit zurückgekehrt, um ihr Eigenes zurückzufordern. Viktorianische Gebäude erwachen, korrumpiert durch einen ursprünglichen Einfluss, der ihre Hallen in prozedurale Labyrinthe verwandelt und die Bewohner auf leere Hüllen reduziert, die nun aus den Schatten schleichen.

Dennoch erweist sich das Verlangen als stärker als die Angst. Tief in diesen Mauern wächst die Rose der Nacht, die Quelle des Ambrosia. Ein starkes Neurostimulans, das von der Aristokratie für ihre dekadenten Zusammenkünfte begehrt wird. Ihr übernehmt die Rolle der Arbeiter, die eintreten, um diesen Preis zu extrahieren, bevor ihr euren Verstand verliert.