Cordura vorgestellt

Garage51 kündigt "Cordura" für PS5 und den PC an. Was sich dahinter verbirgt, verrät der erste Trailer.

Hier werden wir über zwei Minuten lang auf "Cordura" eingestimmt. Dabei widmet man sich etwa dem düsteren Setting oder zeigt Story-Sequenzen.

Bei "Cordura" handelt es sich um einen kooperativen Psychohorror-Titel, bei dem bis zu vier Spieler eine viktorianische Villa betreten, um die Rosen der Nacht zu finden, bevor die Zeit abläuft und das Haus sie darin einsperrt. Aber während die geistige Gesundheit schwindet, beginnt gleichzeitig die Nacht, unsere Begleiter nachzuahmen und nutzt ihre Körper und Stimmen, um uns von innen heraus zu täuschen.

Jede Bergung wird dabei zu einem spannenden Wettlauf gegen die Zeit, während sich das Herrenhaus im Laufe der Nacht stetig verändert und weiterentwickelt und mit jedem Glockenschlag dunkler und beunruhigender wird. Prozedural generierte Layouts, Permadeath und unvorhersehbare Begegnungen verwandeln zudem jedes Durchspielen in einen klaustrophobischen Abstieg in Paranoia, Angst und zerbrochene geistige Gesundheit.

"Cordura" hat noch keinen Erscheinungstermin.