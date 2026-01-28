Core Keeper - Nintendo Switch 2 Edition im Launch-Trailer

"Core Keeper – Nintendo Switch 2 Edition" ist heute für die Nintendo Switch 2 erschienen und als kostenloses Upgrade für alle Besitzer der Nintendo Switch - Version verfügbar.

Aufgewertet und verbessert, um die Leistung der Nintendo Switch 2 zu nutzen, bietet "Core Keeper – Nintendo Switch 2 Edition" eine höhere Grafikqualität mit Verbesserungen bei Beleuchtung, Schatten, Wasser und Partikeleffekten, während das Spiel mit bis zu 60fps läuft.

Die verbesserte Online-Koop-Unterstützung ermöglicht es zudem bis zu 8 Personen, den Untergrund gemeinsam zu erkunden – doppelt so viele wie in der ursprünglichen Nintendo Switch-Version.

Zudem könnt ihr, wenn ihr noch die ursprüngliche Nintendo Switch-Version nutzt, am Spielspass im 8-Personen-Koop teilnehmen, wenn ihr einer Welt beitretet, die von jemandem auf der Nintendo Switch 2 gehostet wird.

"Core Keeper" ist ein Bergbau-Sandbox-Abenteuer in einer alten Höhle voller Kreaturen, Schätze, Schmuckstücke und Geheimnisse. Brecht allein zum Abenteuer auf oder erkundet die Welt mit Freunden im Online-Koop, erntet Relikte und sammelt Ressourcen, um eure Basis zu bauen, fortschrittliche Werkzeuge herzustellen und eine weite unterirdische Welt voller Abenteuer zu entdecken.