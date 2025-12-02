Core Keeper kommt auch für Switch 2

Publisher Fireshine Games und Entwickler Pugstorm kündigen eine Switch-2-Portierung von "Core Keeper" an. Deren Release ist auch gar nicht mehr weit entfernt.

Demnach ist "Core Keeper" ab 28. Januar 2026 auch für Switch 2 erhältlich. Zuvor war das Bergbau-Sandbox-Abenteuer bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC veröffentlicht worden.

Bislang ist noch unklar, ob es auf der Switch 2 irgendwelche technischen oder inhaltlichen Unterschiede geben wird. Wir rechnen aber erfahrungsgemäss mit einer originalgetreuen Portierung. Ausserdem ist noch nicht bekannt, ob es für Inhaber der Switch-Version von "Core Keeper" eine Upgrade-Möglichkeit geben wird.

Besagte Switch-Version von "Core Keeper" war im November 2023 bei einer Indie-World-Ausgabe von Nintendo Direct vorgestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Core Keeper" startete am 8. März 2022 in den Early Access. Die Vollversion folgte am 27. August 2024.