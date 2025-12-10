FINJI, das Entwicklerstudio und Publisher von "Night in the Woods", "Chicory" und "Tunic", sowie ihr Creative Director und Mitbegründer Adam Saltsman (Canabalt, Overland), haben heute "CorgiSpace" veröffentlicht, eine Sammlung kleiner, spassiger 8-Bit-Spiele, die ganz bewusst kurze Spielzeiten haben.

Enthüllt während des Day of the Devs, ist "CorgiSpace" eine Sammlung von Arcade-Spielen, erstellt mit der PICO-8-Spielengine. Jedes Spiel bietet einfache, zugängliche Steuerung und kann immer wieder gespielt werden.

"CorgiSpace" enthält über ein Dutzend kleiner Action-, Adventure-, Arcade- und Puzzle-Spiele, die jeweils in unter einer Stunde vollständig erkundet werden können, inklusive Entwickler-Tagebüchern über die Entstehung der Spiele. Einige Spiele können sogar den Fortschritt speichern.

In "CorgiSpace" können Spieler Spiele wie "Kuiper Cargo" ausprobieren – ein runbased Puzzle, bei dem die richtigen Upgrades den entscheidenden Unterschied machen, während man Fracht liefert und seinen Gildrang erhöht. Ausserdem enthält es "Cave of Cards", ein Mini-Roguelike, in dem Spieler eine Höhle voller tödlicher Pilze räumen müssen, indem sie Bomben zünden und neue Ressourcen aus Pokerhänden herstellen.

Weitere enthaltene Spiele sind "Mole Mole", ein Sokoban-Puzzle mit einem Twist (der Twist sind Bomben), sowie "Dino Sort", ein Logikrätsel, bei dem jeder Dinosaurier an genau dem richtigen Ort sein muss. Das könnte neben seinem Lieblingsessen (Pflanzen) oder bei seinem Lieblingsessen (Dinosaurier) sein.

Ausserdem gibt es "Rat Dreams", ein Top-Down-Soulslike ohne Laufen, nur Ausweichrollen und viele mehr.

Zur Feier der Veröffentlichung von "CorgiSpace" kündigte FINJI den Start eines Game Jams namens "CorgiJam" an, für Spieleentwicklungs-Enthusiasten, die eigene kleine Spiele im gleichen Geist wie die Sammlung kreieren möchten. Das Event startet am 10. Dezember und läuft bis zum 11. Januar, mit einem Abschluss-Stream am 19. Januar, bei dem Teile des Finji-Teams sowie noch zu bestätigende Gäste die neu erstellten Spiele live spielen und kommentieren. Teilnehmer der CorgiJam können sich im dedizierten Kanal auf dem Finji-Discorda ustauschen und inspirieren lassen.