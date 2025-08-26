Corpse Party II: Darkness Distortion wieder verschoben

Entwickler Mages gibt bekannt, dass "Corpse Party II: Darkness Distortion", entgegen der ursprünglichen Pläne, leider nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Im Oktober 2024 hatte man den Titel bereits auf 2025 verschoben.

Neues Releasefenster für "Corpse Party II: Darkness Distortion" ist demnach das nächste Jahr. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"In Bezug auf 'Corpse Party II: Darkness Distortion', das 2025 erscheinen sollte, haben wir uns entschieden, die Veröffentlichung auf 2026 zu ändern, um die Qualität weiter zu verbessern. Wir entschuldigen uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten, die unseren Kunden, Vertriebspartnern und allen Beteiligten dadurch entstehen können."

Aber es gibt auch noch gute Nachrichten zu "Corpse Party II: Darkness Distortion", denn der Titel wird auch für PS5 erscheinen. Ob es eventuell Unterschiede zu den übrigen Fassungen gibt, ist dagegen aktuell ncoch unklar.

"Corpse Party II: Darkness Distortion" ist damit für PS4, PS5, Switch und den PC in der Mache.