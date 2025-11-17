Corpse Party Tetralogy Pack für Europa gecancelt

Xseed Games hat die Veröffentlichung des "Corpse Party Tetralogy Pack" für Switch in Europa gestrichen. Eine Begründung dafür gibt res auch.

In der Begründung heisst es demnach, dass der Inhalt mehrerer Spiele des "Corpse Party Tetralogy Pack" nicht mit den aktuellen Richtlinien der Plattform übereinstimme. Das komplette Statement liest sich folgendermassen: