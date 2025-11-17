Corpse Party Tetralogy Pack für Europa gecancelt

Xseed Games hat die Veröffentlichung des "Corpse Party Tetralogy Pack" für Switch in Europa gestrichen. Eine Begründung dafür gibt res auch.
In der Begründung heisst es demnach, dass der Inhalt mehrerer Spiele des "Corpse Party Tetralogy Pack" nicht mit den aktuellen Richtlinien der Plattform übereinstimme. Das komplette Statement liest sich folgendermassen:
"Wir wissen, wie sehr Sie sich auf die Veröffentlichung des Corpse Party Tetralogy Pack gefreut haben. Obwohl wir zuvor bereits Titel der Corpse Party-Reihe auf Konsolenplattformen und in digitalen Stores im Westen veröffentlicht haben, wurden wir darüber informiert, dass die Inhalte mehrerer Spiele im Tetralogy Pack nicht den aktuellen Plattformrichtlinien entsprechen. Daher können wir diese Spiele nicht wie geplant veröffentlichen und haben daraufhin die physische Veröffentlichung des Corpse Party Tetralogy Packs sowie die digitalen Angebote der bisher unveröffentlichten Corpse Party-Spiele, die im Tetralogy Pack enthalten sind, gestrichen.
Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandene Verwirrung und Enttäuschung. Wir arbeiten weiterhin mit unseren Partnern bei MAGES. zusammen, um Corpse Party II: Darkness Distortion im Westen zu veröffentlichen, und werden weitere Details zur Veröffentlichung bekannt geben, sobald wir dazu in der Lage sind. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre anhaltende Unterstützung von XSEED Games und der Corpse Party-Reihe."