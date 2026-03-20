CORSAIR stellt das 3200D vor

Corsair hat das 3200D Mid-Tower-Gehäuse präsentiert, das das bisherige 3000D ersetzt. Wenn ihr leistungsstarke Systeme plant, bietet euch dieses Modell Varianten in Schwarz, Weiss oder mit einer halbtransparenten Front. Es unterstützt 360-mm-Radiatoren an der Front oder Oberseite und leitet über eine abgewinkelte Halterung am Boden kühle Luft direkt zu eurer GPU.

Viel Platz für eure Hardware

Das Gehäuse bietet bis zu 375 mm Platz für Grafikkarten, sodass ihr selbst grosse Komponenten wie eine NVIDIA GeForce RTX 5090 unterbringen könnt. Im Innenraum lassen sich neun 120-mm- oder vier 140-mm-Lüfter installieren. Zudem unterstützt das 3200D Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen, damit ihr Systeme ohne sichtbare Kabel bauen könnt.

Fokus auf den Luftstrom

Drei vorinstallierte RS120-Lüfter fördern Luft durch das optimierte Frontdesign in das Gehäuse. Die Lüfter nutzen Magnetschwebelager und die AirGuide-Technologie für einen gezielten Luftstrom. Ihr könnt die RS120-Lüfter in Reihe schalten und direkt über euer Mainboard oder einen optionalen Controller steuern.

Details für den Zusammenbau

Für euren PC-Bau bietet das 3200D hilfreiche Funktionen:

Kabelmanagement: Eine seitliche Abdeckung sorgt für Ordnung.

Eine seitliche Abdeckung sorgt für Ordnung. GPU-Schutz: Ein integrierter Stabilisierungsarm stützt schwere Grafikkarten.

Ein integrierter Stabilisierungsarm stützt schwere Grafikkarten. Speicher: Platz für drei SSDs und eine 3.5-Zoll-HDD.

Platz für drei SSDs und eine 3.5-Zoll-HDD. Anschlüsse: An der Front findet ihr USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20 Gbit/s) und USB 2.0 Type-A.

Verschiedene Versionen

Ihr habt die Wahl zwischen zwei Modellen: Das 3200D RS kommt mit drei Frontlüftern ohne Beleuchtung, während das 3200D RS ARGB drei beleuchtete Lüfter enthält, die ihr an euren Stil anpassen könnt. Durch das Seitenteil aus gehärtetem Glas könnt ihr eure verbaute Hardware jederzeit sehen.