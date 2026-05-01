Neuer Patch für Counter-Strike 2

Valve hat ein neues Update für Counter-Strike 2 veröffentlicht. Der Patch vom 1. Mai bringt vor allem kleinere Gameplay-Anpassungen, technische Verbesserungen sowie mehrere Korrekturen an der Map Cache. Grössere Meta-Veränderungen bleiben hingegen aus.

Im Mittelpunkt steht eine Anpassung beim sogenannten Aimpunch: Dieser Effekt wurde nun auf maximal 90 Grad begrenzt. Dadurch sollen Trefferreaktionen kontrollierbarer wirken und extreme Kamera-Ausschläge reduziert werden. Gerade in intensiven Feuergefechten könnte das für ein konsistenteres Treffergefühl sorgen.

Auch an Cache wurde weiter gearbeitet. Valve beseitigte unter anderem Probleme mit dynamischen Schatten, korrigierte fehlerhafte Oberflächen-Sounds und behob Situationen, in denen die Bombe an schwer erreichbaren Stellen landen konnte. Zusätzlich wurden Clipping und Geometrie an mehreren Stellen überarbeitet.

Darüber hinaus enthält das Update verschiedene technische Fixes. So wurde ein Animationsfehler beim Counter-Strafen mit Granaten korrigiert, ein Darstellungsproblem beim Defuse-Kabel behoben und ein Shader-Fehler auf älteren Grafikkarten adressiert. Insgesamt handelt es sich damit um ein klassisches Stabilitäts- und Feinschliff-Update ohne grössere Gameplay-Neuerungen.