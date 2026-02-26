Valve in New York mit Klage konfrontiert

Mit „Counter-Strike 2“ und „Dota 2“ betreibt Valve zwei der bekanntesten und lukrativsten E-Sports-Titel der Welt. Nun sieht sich das Unternehmen hinter Spielen wie „Half-Life“ und „Portal“ jedoch mit einer Klage im US-Bundesstaat New York konfrontiert. Im Mittelpunkt der Vorwürfe stehen Lootboxen.

New Yorks Attorney General Letitia James gab bekannt, Valve wegen illegalen Glücksspiels anzeigen zu wollen. Ihrer Ansicht nach ermögliche es das Unternehmen Kindern wie auch Erwachsenen, über Lootboxen in „Counter-Strike 2“ und „Dota 2“ an Glücksspielmechaniken teilzunehmen.

In einem offiziellen Statement heisst es, illegales Glücksspiel könne erheblichen Schaden verursachen und insbesondere bei jungen Menschen zu ernsthaften Suchtproblemen führen. Valve habe über Jahre hinweg Milliardenbeträge verdient, indem sowohl Minderjährigen als auch Erwachsenen die Möglichkeit geboten worden sei, auf wertvolle virtuelle Gegenstände zu setzen. Diese Mechaniken seien süchtig machend, schädlich und illegal, weshalb das Büro der Attorney General rechtlich gegen das Unternehmen vorgehe, um New Yorker zu schützen. Die eingereichte Klageschrift umfasst insgesamt 52 Seiten.

Bearbeitet wird die Klage von den Assistant Attorney Generals Marc Montgomery und Alexandra Hiatt, dem Senior Enforcement Counsel Jordan Adler sowie Kim Berger, Leiterin des Bureau of Internet and Technology, und dessen stellvertretendem Leiter Clark Russell.

Valve selbst hat sich bislang noch nicht zu den Anschuldigungen geäussert.