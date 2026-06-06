Cozy Grove: Camp Spirit angekündigt

Spry Fox hat heute angekündigt, dass "Cozy Grove: Camp Spirit", die Fortsetzung von "Cozy Grove", am 15. Juli für PC und Konsolen erscheinen wird. Im Rahmen der Teilnahme an der Wholesome Direct kündigte das Studio ausserdem an, dass das Cozy-MMO "Spirit Crossing" eine offene Beta erhält, die ab sofort spielbar ist.

In "Cozy Grove: Camp Spirit" übernehmt ihr die Rolle von Spirit Scouts auf einer verwunschenen Insel. In der Fortsetzung von "Cozy Grove" freundet ihr euch mit einer ungewöhnlichen Gruppe von geisterhaften Bären an und helft ihnen bei ihren Problemen.

Während ihr täglich die Wälder der Insel erkundet, entdeckt ihr verborgene Geheimnisse und helft dabei, die örtlichen Geister zu beruhigen.

Über eine asynchrone Multiplayer-Funktion können ausserdem Geschenke an Online-Freunde verschickt werden. Die Fortsetzung bietet neue Bären zum Anfreunden, eine neue Insel zum Erkunden, neue saisonale Events, Sammlungen, eine neue Powerwashing-Aktivität sowie weitere Überraschungen...

"Cozy Grove: Camp Spirit" erscheint am 15. Juli für PC und Konsolen.