Cozy Marbles für 2026 angekündigt

Das erstmals im Juni 2024 vorgestellte "Cozy Marbles" hat einen ausreichenden fortgeschrittenen Entwicklungsstand, um einem Release im Jahr 2026 entgegenzusehen. Wie Publisher Mythwright und Entwicklerstudio Pixel Pea Games mitteilen, findet nun der Playtest für das PC-Gelegenheitsspiel statt, an dem Fans teilnehmen können. Jetzt wird losgemurmel:

Über Cozy Marbles

"Cozy Marbles ist ein entspanntes Spiel, bei dem es darum geht, an einem sonnigen Nachmittag Murmelbahnen zu bauen. Mit einer riesigen Auswahl an Teilen kannst du die Murmelbahn konstruieren, die du schon immer bauen und mit der du schon immer spielen wolltest. Entspanne dich zu einem massgeschneiderten Lo-Fi-Soundtrack und lass dich von der Nostalgie überrollen.

GENIESSE DEINE EIGENE RIESIGE SPIELZEUGKISTE

Experimentiere mit Freiform-Konstruktionswerkzeugen und einer umfangreichen Teilebibliothek. Entwirf fantastische Loops, Windungen und Absätze und schicke deine Murmeln dann auf ihr Abenteuer. Bringe das „Spielen mit der Murmelbahn“ auf ein ganz neues Level, indem du sie über Loops und Absätze führst, sie mit Boostern und Rampen über Hindernisse springen lässt und sie sogar aus Kanonen abschiesst.

PERSONALISIERE DEIN MURMEL-WUNDER

Baue deine Murmelbahn aus Holz, Metall oder Kunststoff, wähle ihre Farben und gib ihr einen Namen. Gestalte deine Murmeln mit einer Auswahl an Farben, Gesichtsausdrücken, stylischen Hüten und lustigen kleinen Armen, die beim Rollen wild herumflattern.

HERUMTÜFTELN UND HERAUSFINDEN

Cozy Marbles ist ein kleines Spiel mit grossem Potenzial. Plane und experimentiere mit allen möglichen Murmelkonstruktionen, von Murmelachterbahnen bis hin zu verrückten Apparaten. Beobachte, wie deine Murmeln über sorgfältig angelegte Bahnen rollen ... oder weit von der Bahn abkommen!

KREIERE MURMEL-RENNEN

Errichte eine Murmelbahn, bestimme die Ziellinie und lass deine Murmeln los, um zu sehen, wie sie bis zum Ende um die Wette rollen. Möge die beste Murmel gewinnen.

TEILE DEN SPASS

Nachdem du dein Murmel-Meisterwerk (oder deine groteske Murmel-Falle) fertiggestellt hast, ist der beste nächste Schritt, sie mit der Welt zu teilen. Exportiere und importiere Bahnen, um deine Konstruktion zu präsentieren und die Konstruktionen anderer auszuprobieren.

Du wirst Cozy Marbles bestimmt lieben, wenn du Folgendes magst ...

Marbles on Stream, Marble World, Tiny Glade, Satisfactory, House Flipper 2, Small Spaces, PowerWash Simulator 2, Islands & Trains, Tiny Book Shop, Supermarket Simulator, Sticky Business, A Little To The Left, Rollercoaster Tycoon."